Policjantem jest się całą dobę

Na niedzielę 17 października Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21” w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Do udziału w przedsięwzięciu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pięciu innych komendach garnizonu śląskiego, zaplanowano 120 osób - tzw. rezerw osobowych. Wszyscy rezerwiści, którzy zgłosili się dzisiaj na ćwiczenia, posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.