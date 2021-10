Ćwiczenia „Tunel Laliki 2021” Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Lalikach odbyły się ćwiczenia „Tunel Laliki 2021”. Ich organizatorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do udziału zaproszone zostały wszystkie służby ratownicze, w tym także Policja. Cykliczne ćwiczenia, na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, pozwalają na sprawdzenie koordynacji działań pomiędzy służbami w sytuacji powstania realnych zdarzeń.

Wczoraj po 11.00 dyżurny żywieckiej komendy Policji otrzymał informację, że w tunelu w Lalikach doszło do zdarzania drogowego z udziałem trzech samochodów. Ze wstępnych informacji wynikało, że kilkanaście osób może być rannych, a kilka oddaliło się z miejsca zdarzenia. Sprawca zdarzenia - osoba z przeszłością kryminalną, trzymając w ręce butlę z gazem i grożąc jej wysadzeniem, po wzięciu zakładnika ukryła się w tunelu. Na miejsce skierowano wszystkie służby. Dzięki ich współdziałaniu zakładnik został uwolniony, a sprawca zatrzymany. Na szczęście były to jedynie ćwiczenia, w których uczestniczyły służby mundurowe i ratownicze. Wszystko po to, aby instytucje te były w ciągłej gotowości do profesjonalnej współpracy w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

Organizatorem ćwiczeń była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W szkoleniu wzięli udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Bielska-Białej, Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komisariatu Policji w Rajczy, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy z Łodygowic, Lalik, Milówki, Kamesznicy i Zwardonia, a także bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Scenariusz ćwiczeń był sprawdzianem gotowości służb do minimalizacji skutków tego typu zdarzeń. Podczas wystąpienia podobnych zagrożeń, służby i instytucje muszą doskonale ze sobą współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i eliminacji zagrożenia. Wspólne ćwiczenia mają więc na celu opanowanie, sprawdzanie i doskonalenie wielu aspektów, takich jak współpraca w ramach ustalonych procedur, sprawdzanie systemu dowodzenia i systemu łączności oraz obiegu informacji pomiędzy służbami, a także ze współdziałającymi z nimi podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie służby musiały wykazać się takim samym zaangażowaniem, jak podczas realnego wystąpienia podobnego zagrożenia.