Nocny pościg w Jaworznie Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Jaworzna, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uszkodził radiowóz. Wraz z nim zostały zatrzymane cztery podróżujące z nim osoby w wieku od 17 do 27 lat. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, a w aucie i przy zatrzymanych znaleziono kradzione tablice rejestracyjne, przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw i narkotyki.



Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się w poniedziałek (18.10) wieczorem na terenie naszego miasta. Patrol Wydziału Prewencji, który poruszał się ulicą Grunwaldzką, zauważył pojazd mazda na zamiejscowych numerach rejestracyjnych a w nim kilka dziwnie zachowujących się osób. Gdy policjanci próbowali zatrzymać auto przy pomocy sygnałów świetlnych i błyskowych, kierowca nagle przyspieszył i zaczął uciekać ul. Grunwaldzką w kierunku Osiedla Stałego. W pewnym momencie policjanci wyprzedzili uciekający samochód, zwolnili prędkość tak, aby zmusić kierującego do zatrzymania się. Kierowca mazdy jednak nie miał zamiaru stosować się do policyjnych poleceń i gdy próby ponownego wyprzedzenia radiowozu nie przynosiły skutku, uderzył kilka razy w tył radiowozu, próbując utorować sobie drogę do dalszej ucieczki. Natychmiast do pościgu dołączyły kolejne patrole i kilka kilometrów dalej w kompleksie leśnym pomiędzy Osiedlem Stałym a Podłężem pojazd, kierowca i czterech pasażerów zostali zatrzymani. Podczas policyjnych sprawdzeń okazało się, że kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec Jaworzna nie ma prawa jazdy i posiada aktywny sądowy zakaz poruszania się pojazdami a auto, którym kierował, nie posiada aktualnych badań technicznych. Dodatkowo w samochodzie i przy osobach znaleziono narkotyki, narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw oraz kradzione we wrześniu na terenie miasta ościennego tablice rejestracyjne. Wszystkie osoby trafiły do policyjnego aresztu, a pojazd został odholowany na parking policyjny. Wczoraj kierowca mazdy usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Za popełnione przestępstwa może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. 23-latkowi za posiadanie mniejszej ilości narkotyków grozi kara do 1 roku, natomiast 27-latkowi, który posiadał przy sobie większą ilość środków zabronionych, do 3 lat więzienia.





Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.35 MB)