W naszych szeregach nie brakuje policjantów z pasją Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podkomisarz Dariusz Stypułkowski swoją przygodę z bieganiem rozpoczął 8 lat temu. Trudno dziś zliczyć wszystkie jego starty i ilość przebiegniętych kilometrów. Krótkie dystanse, półmaratony, maratony, biegi górskie, charytatywne i wiele innych form tej dyscypliny sportowej to dla policjanta sposób na łączenie przyjemnego z pożytecznym. Ale też wielka pasja i możliwość odstresowania się od tych najcięższych wyzwań, jakie niesie za sobą służba w Policji. Ostatni, bardzo wymagający bieg, jaki bieruński mundurowy ma na swoim koncie, to XIII Silesia Marathon.

Jak sam o sobie mówi, nie należy do sportowców wyczynowych, a tego, co robi, nie mierzy osiągnięciami, rekordami, czy medalami (chociaż ma ich pokaźny dorobek). Bieganie traktuje jako sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, odskocznię od codziennych trudów zawodu, jaki wybrał, i który również przynosi mu wielką satysfakcję, a przede wszystkim jako pasję, której poświęca większość wolnego czasu. Sportowym zacięciem, wspólnie z żoną, która podziela jego zainteresowania i też nie stroni od wszelkich form aktywności, zarażają dwóch swoich kilkuletnich synów, dając im od najmłodszych lat dobry przykład. Jeżeli to tylko możliwe, rodzina towarzyszy policjantowi podczas zawodów. Jeśli nie aktywnie, to zawsze jako najwierniejszy kibic i najlepszy „motywator” do działania.



Dusza sportowca ciągnie policjanta również do innych dyscyplin sportowych. Podkomisarz Stypułkowski pływa, setki kilometrów przemierza na rowerze, wędruje po górach, a nawet nurkuje. Niewątpliwie wymaga to od niego ogromnej samodyscypliny. Skromność, uśmiech na twarzy policjanta i otwartość na drugiego człowieka to doskonały dowód na to, że to, co robi, robi naprawdę z wielkiej pasji. Jak podkreśla, przy okazji imprez o charakterze sportowym i treningów, spotyka i poznaje wielu ludzi, często znanych, zazwyczaj związanych ze sportem, z którymi ma okazję wymienić się doświadczeniami, a niejednokrotnie nawiązać dobrą znajomość połączoną wspólnymi zainteresowaniami.



Ostatnie sportowe wydarzenie, w którym bieruński stróż prawa wziął udział, to XIII Silesia Marathon, który odbył się w niedzielę 3 października br. Nie był to pierwszy start naszego kolegi w tej największej imprezie biegowej na Śląsku. I chociaż nie znalazł się w czołówce biegaczy, już sam fakt ukończenia biegu na dystansie 42,195 km , który wymaga od zawodnika nie lada kondycji, to wielki sukces i ogromna satysfakcja.



Gratulujemy i życzymy policjantowi spełniania się w swojej pasji i wielu sportowych sukcesów!



(Wszystkie zdjęcia pochodzą z prywatnego zbioru podkom. Dariusza Stypułkowskiego).