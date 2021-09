II miejsce katowickich policjantów w czeskich zawodach jednostek specjalnych Policji

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli postępowania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT. Przestępcy w latach 2013-2014 wystawili fikcyjne faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowy obrót słodyczami, kawą i napojami energetycznymi na kwotę co najmniej 150 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 35 milionów złotych. Akt oskarżenia objął 24 osoby. Grozi im do 10 lat więzienia.