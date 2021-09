Kair i jego policyjny nos znowu w akcji Data publikacji 23.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu mieszkaniec Częstochowy zgłosił kradzież skutera. Poczynione przez policjantów z „szóstki” ustalenia wskazywały, że złodziej włamał się do garażu na Rakowie, skąd skradł jednoślad i różne narzędzia. Wczoraj złodziej wrócił w to samo miejsce i tym razem jego łupem padł sprzęt RTV. Na miejscu zdarzenia pracował przewodnik ze swoim czworonożnym partnerem. Zgrany duet odnalazł w pobliskim pustostanie skuter skradziony 17 września 2021 roku.

Od dawna psy są wykorzystywane do pracy w służbach. Dzięki ich wrodzonym zdolnościom do rozróżniania molekuł zapachowych, świetnie sprawdzają się w poszukiwaniach osób zaginionych czy tropieniu przestępców. Zdecydowana większość psów w częstochowskim garnizonie to psy patrolowo–tropiące, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu.

Jednym z czworonogów jest Kair, który słynie z zamiłowania do gumowych piłek, a zabawa ze swoim opiekunem nigdy mu się nie nudzi. Jednak Kair to też bardzo dobrze wyszkolony „funkcjonariusz”. Udowodnił to pod koniec sierpnia, gdy wytropił skradzione motocykle (link do komunikatu z dnia 27.08.2021 roku "Przewodnik z psem na tropie przestępstwa) .Wczoraj po raz kolejny udowodnił, że sumienna praca podczas szkoleń u boku swojego przewodnika daje dobre efekty. Gdy policyjny duet pojechał na miejsce włamania, Kair od razu złapał trop i ruszył w kierunku pozostawionego przez włamywaczy łupu. Kilometr dalej na terenie opuszczonej posesji odnalazł jednoślad skradziony kilka dni wcześniej z tego samego garażu.

W związku z tym, że w ostatnim czasie nasiliły się włamania do piwnic, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych zwracamy się z apelem do mieszkańców, by w sposób prawidłowy dbali o swoje mienie. Żadna Policja, nawet najskuteczniejsza, nie ochroni w pełni naszej własności, jeżeli sami nie będziemy o nią dbali.

Apelujemy do mieszańców o zwrócenie uwagi zarówno na mienie własne, jak również okolice domów swoich sąsiadów oraz reagowanie na sytuacje, które są dla nas niepokojące. Warto nie być anonimowym i poznać się bliżej z sąsiedztwem. Dzisiaj ty zwrócisz uwagę na posesję sąsiada, być może jutro on uratuje twój majątek przed kradzieżą. Wzajemna pomoc nic nie kosztuje.

Niezwłocznie zatelefonuj na numer alarmowy 997 lub 112, gdy:

zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania;

usłyszysz hałasy w mieszkaniu, piwnicy czy garażu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali;

zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;

zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby w okolicy posesji sąsiada, czy na ulicy lub parkingu;

przypadkowo staniesz się świadkiem włamania, kradzieży lub zauważysz, że komuś może grozić niebezpieczeństwo;

widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, nie płosz przestępców, a natychmiast powiadom Policję.