Patrol drogówki konwojował samochód z chorą

W częstochowskiej prewencji służbę pełni 6 przewodników i 8 psów służbowych. Większość z nich to psy patrolowo-tropiące. Oznacza to, że mogą one być wykorzystywane zarówno do działań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych i zgromadzeń, jak i do zatrzymań osób, tropienia na miejscach zdarzeń czy przeszukiwania terenu w celu odnalezienia osoby zaginionej. Dzisiaj odbyła się atestacja dwóch częstochowskich czworonogów.