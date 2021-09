Atestacja i doskonalenie umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy Data publikacji 17.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W częstochowskiej prewencji służbę pełni 6 przewodników i 8 psów służbowych. Większość z nich to psy patrolowo-tropiące. Oznacza to, że mogą one być wykorzystywane zarówno do działań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych i zgromadzeń, jak i do zatrzymań osób, tropienia na miejscach zdarzeń czy przeszukiwania terenu w celu odnalezienia osoby zaginionej. Dzisiaj odbyła się atestacja dwóch częstochowskich czworonogów.

Psy do pracy w Policji dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdrowotne i użytkowe, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czworonożny kandydat musi być przede wszystkim zdrowy i nie może być płochliwy. Pies pracujący w policji musi być też odporny na stres i bezwarunkowo posłuszny swojemu przewodnikowi. Zanim jednak trafi do służby, musi przejść swoje pierwsze szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam przez około 6 miesięcy nabywa umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczy się posłuszeństwa. Pozytywnie zakończone szkolenie kończy się wydaniem atestu, zaświadczającego, że pies jest zdolny do służby. Chcąc utrzymać sprawność "czworonożnych funkcjonariuszy", ich przewodnicy stale prowadzą ćwiczenia ze swoimi pupilami, dbając o ich nienaganną kondycję. Po upływie roku psy ponownie przechodzą egzamin przed komisją, która ponownie ocenia ich sprawność użytkową.

W dniu dzisiejszym odbył się egzamin, któremu poddane zostały 2 czworonożne pupile mundurowych z Częstochowy. Jarika ze swoim przewodnikiem aspirantem Robertem Kolanko i Nagat będący podopiecznym aspiranta Tomasza Powązki wykonały swoje zadania bezbłędnie, udowadniając tym samym, że przez ubiegły rok sumiennie pracowały u boku swoich opiekunów. Atestacja psów służbowych odbyła się pod nadzorem aspiranta sztabowego Adama Chmela koordynatora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z udziałem aspiranta sztabowego Jakuba Rebsa przedstawiciela Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach. Pozostałe psy wykonywały zadania kontrolne w ramach doskonalenia swoich umiejętności. Cały zespół spisał się znakomicie.