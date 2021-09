Zarzuty za fałszywy alarm bombowy Data publikacji 09.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali mężczyznę, który zawiadomił telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w jednym z mieszkań w centrum miasta jest podłożona bomba. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia, która może zostać zwiększona, gdyż działał on w warunkach tzw. recydywy. Na czas trawiącego postępowania podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

W sobotę 4 września dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymał telefon o podłożeniu ładunków wybuchowych w jednym z mieszkań w centrum Katowic. Natychmiast pod wskazany adres zostali wysłani policjanci, którzy obudzili mieszkańców lokalu. Ci byli bardzo zaskoczeni informacją o zagrożeniu. Po sprawdzeniu przez mundurowych mieszkania okazało się, że jest to fałszywy alarm. Kryminalni z katowickiej komendy bardzo szybko namierzyli sprawcę fałszywego alarmu. Został on zatrzymany w swoim mieszkaniu, kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. 35-latkowi przedstawiono zarzut wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez poinformowanie służb o podłożonym ładunku wybuchowym, co spowodowało działanie instytucji w celu uchylenia zagrożenia. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia, która może zostać zwiększona, gdyż działał on w warunkach recydywy. W 2019 roku był już zatrzymany i skazany za fałszywy alarm o podłożeniu ładunku wybuchowego. Na czas trwającego postępowania prokurator nadzorujący sprawę zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Czynności w sprawie trwają.