Charytatywny turniej piłki nożnej dla chorej na nowotwór Joanny Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę w Katowicach odbył się charytatywny turniej piłki nożnej pod nazwą „Wykop-my Raka”. Zwyciężyli w nim policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Celem sportowej imprezy było zebranie środków na leczenie chorej na nowotwór Pani Joanny, żony katowickiego policjanta. Jedynym ratunkiem dla młodej mamy jest nierefundowane leczenie metodą CAR-T, którego koszt to aż 1,5 miliona złotych. Obecnie na koncie zbiórki jest ponad 700 tysięcy zł.

W minioną sobotę przy ulicy Gliwickiej w Katowicach odbył się charytatywny turniej piłki nożnej pod nazwą „Wykop-my Raka”. Nadrzędnym celem zawodów była pomoc dla chorej na nowotwór Pani Joanny, żony katowickiego policjanta, której koszt leczenia jest bardzo wysoki. Głównym organizatorem turnieju był portal „Nasze Witosa-Załęże”, prezentujący treści bliskie mieszkańcom Załęża i osiedla Wincentego Witosa. Warunkiem startu była wpłata co najmniej 30 złotych od zawodnika. W turnieju wystąpiły 4 drużyny, rozgrywające mecze w systemie „każdy z każdym”. Obok ekipy z katowickiego oddziału prewencji, w zmaganiach udział wzięły też reprezentacje Rady Jednostki Pomocniczej Załęże, Makro Załęże i Komisariatu Policji 1 w Chorzowie. Katowiccy mundurowi nie dali rywalom żadnych szans, kończąc turniej z bilansem bramkowym 27:1.



Wieść o trudnej sytuacji Pani Joanny rozeszła się też wśród pozostałych policjantów Oddziału. Dzięki ich empatii i wsparciu ponad tysiąc złotych trafiło na konto zbiórki.

1,5 miliona za życie młodej mamy! Pomóż Joannie wygrać z rakiem!

Joanna to matka 14-letniej córki oraz zona katowickiego policjanta. Pod koniec 2019 roku podczas rutynowego badania tarczycy natrafiono na guz. Niestety okazał się nim bardzo odporny na leczenie chłoniak. Szansą na życie Joanny jest metoda CAR-T, która polega na pobraniu z jej organizmu limfocytów T, wysłaniu ich do USA, gdzie zostaną "nauczone" i "wyspecjalizowane" do walki z nowotworem, a następnie wszczepione jej ponownie. Jest to bardzo skuteczna, ale niestety również bardzo droga metoda leczenia. Jej koszt to 1,5 miliona złotych... Dotychczas zdołano zebrać ponad 700 tysięcy.

Uwaga!!! Nie stójmy obojętnie, pomóżmy Joannie.

Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/walka-joanny

Jeżeli nie możesz pomóc finansowo, wesprzyj zbiórkę, udostępniając ją wśród znajomych!