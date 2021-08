Cyberprzestępca z Wielkopolski w rękach częstochowskiej Policji

Jakie warunki musi spełnić kandydat do służby w Policji? Czy praca w Policji jest niebezpieczna? Czy nabór trwa cały rok i jak wyglądają poszczególne jego etapy? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzą policjanci z Wydziału Doboru i Szkolenia katowickiej komendy wojewódzkiej oraz policjant z katowickiego oddziału prewencji podczas spotkania live. Czekamy na Was dzisiaj o godz. 18.00 na stronie śląskiej Policji w portalu Facebook. Serdecznie zapraszamy!