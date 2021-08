Polscy policjanci kolejny raz uratowali ludzkie życie pełniąc służbę w Kosowie Data publikacji 25.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Polscy policjanci pełniący służbę w Kosowie w ramach XXXII zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji kolejny raz uratowali ludzkie życie. Tym razem ocalili młodego mężczyznę, który tonął w górskim jeziorze Leqinat w Kosowie. Wśród policjantów biorących udział w akcji ratowniczej pod dowództwem funkcjonariusza CPKP BOA byli: nadkom. Mateusz Pałys z SP Piła, kom. Beata Kołodyńska z SP Słupsk, st. asp. Izabela Herdzik z KMP Zabrze, sierż. sztab. Aleksander Kisiel z KMP Częstochowa i sierż. sztab. Przemysław Hutmański z KMP Katowice.

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia 2021 roku, kiedy to grupa polskich funkcjonariuszy XXXII zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji w Kosowie brała udział w szkoleniu z zakresu topografii i terenoznawstwa w okolicy górskiego jeziora Leqinat na zachodzie Kosowa. Jezioro położone jest wysoko w górach na wysokości 1970 m n.p.m. , a dojście do niego zajmuje około 40-50 minut marszu trudnym, wąskim i kamienistym szlakiem. Zespół polskich policjantów pod dowództwem funkcjonariusza Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, w skład którego wchodzili nadkom. Mateusz Pałys z SP Piła, kom. Beata Kołodyńska z SP Słupsk, st. asp. Izabela Herdzik z KMP Zabrze, sierż. sztab . Aleksander Kisiel z KMP Częstochowa i sierż. sztab. Przemysław Hutmański z KMP Katowice zauważyli, że kąpiący się w nim młody mężczyzna ma trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody. Po chwili młody człowiek zaczął wykazywać wyraźne oznaki osłabienia i tonięcia. Mężczyzna w rozpaczy krzyczał prosząc o pomoc. W tym czasie w jeziorze nie było innych pływających osób. Sierż. szt. Aleksander Kisiel z KMP w Częstochowie, który również jest ratownikiem medycznym i ratownikiem WOPR , natychmiast wskoczył do wody i dopłynął do tonącego, podtrzymał go na powierzchni wody i przy pomocy osób znajdujących się na brzegu wyciągnął mężczyznę z wody. Na brzegu okazało się, że był on w złym stanie. Mimo, że był przytomny, miał drgawki i trudności z oddychaniem, a także wymiotował. Polscy policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i zaproponowali obecnym na miejscu członkom rodziny i poszkodowanemu asekurację przy zejściu z góry do samochodu służbowego, aby udzielić pomocy w większym zakresie przy użyciu specjalistycznej torby ratunkowej „R1”. Po długo trwającym zejściu stromym zboczem, w trakcie którego młody mężczyzna kilkakrotnie zasłabł i wymagał ciągłej pomocy, policjanci dotarli z poszkodowanym do doliny, gdzie sierż. szt. Aleksander Kisiel, który jest ratownikiem medycznym, podał młodemu chłopakowi tlen oraz kroplówki. Dzięki temu stan mężczyzny szybko i znacznie się poprawił. Okazało się, że mężczyzna był tam ze swoimi rodzicami i rodzeństwem na biwaku. Niedaleko znajdowało się ich obozowisko. Po udzielonej przez polskich policjantów pomocy mężczyzna został zbadany przez miejscowego lekarza, który stwierdził, że dzięki natychmiastowej pomocy jest w dobrym stanie. Rodzina podziękowała policjantom za udzieloną pomoc, częstując ich herbatą.

To już kolejny raz, kiedy polscy policjanci będący na misji w Kosowie uratowali ludzkie życie. W maju 2021 roku uratowali motocyklistę, który uległ wypadkowi i przez 5 dni polamany lezał w wąwozie. Do wypadku drogowego doszło w Kosowie 25 maja 2021 roku. 32-letni Ivan Milosevic, Serb jechał na motorze z Belgradu do miejscowości Gracanica na południu Kosowa. Na drodze z kosowskiej Mitrovicy do miejscowości Zvecan, na jednym z zakrętów, stracił panowanie nad motocyklem, uderzył w bariery drogowe i przeleciał razem z maszyną kilkanaście metrów do pobliskiego, głębokiego wąwozu. Na skutek odniesionych obrażeń 32-latek nie był w stanie poruszać się ani wezwać pomocy.

Po pięciu dniach, w niedzielę 30 maja patrolujący drogę Mitrovica-Zvecan polscy policjanci z XXXII. rotacji Jednostki Specjalnej odnaleźli zaginionego motocyklistę w wąwozie na głębokości 15 metrów poniżej poziomu jezdni. Sygnały, że na tym odcinku drogi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia, polscy policjanci otrzymali od okolicznych mieszkańców.