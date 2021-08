Pamięci sierż. Grzegorza Załogi i będzińskich policjantów zmarłych w czasie pandemii Data publikacji 02.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Uroczystości w XVIII rocznicę tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi rozpoczęły się od złożenia kwiatów na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Następnie uczestnicy uroczystości rocznicowych udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Tam tradycyjnie już odprawiona została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz będzińskich mundurowych zmarłych w czasie pandemii.

Wczoraj o godzinie 8:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie rozpoczęły się uroczystości związane z XVIII rocznicą tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi. Uczestnicy uroczystości rocznicowych, w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, zebrali się na skwerze przed budynkiem będzińskiej komendy, by złożyć symboliczne wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod obeliskiem z pamiątkowymi tablicami "Poległym w Służbie Ojczyźnie" i "Pamięci sierż. . Grzegorza Załogi". Wieniec od Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka został złożony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka. Wieniec od pracowników będzińskiej komendy złożył Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, który wygłosił wcześniej krótkie przemówienie. W uroczystościach, obok rodziny poległego policjanta, uczestniczyło wielu gości, przedstawicieli Sejmu RP, lokalnego samorządu terytorialnego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji i urzędów.



Uroczystości przeniosły się następnie do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej. Nabożeństwo w intencji śp. sierż. Grzegorza Załogi, policjantów będzińskiej jednostki zmarłych w czasie pandemii: śp. . asp.szt. Roberta Marchelaka i śp. nadkom. Marcina Pitasa oraz policji garnizonu będzińskiego celebrowane było przez Kanclerza Kurii Sosnowieckiej ks. dr. Mariusza Karasia. Modlitwą objęto również śp. asp. Michała Kędzierskiego, zastrzelonego przez bandytę na służbie w maju tego roku w Raciborzu. Obecni bądź byli policjanci będzińskiej jednostki stworzyli oprawę liturgiczną, czynnie uczestnicząc we Mszy Świętej, która odprawiana była zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pod dowództwem podinsp. Janusza Rygielskiego. Mszę zakończyła Modlitwa Policjanta i przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka, który odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, a następnie przemówił do uczestników uroczystości.

List Komendanta Głównego Policji gen. . insp. dr. Jarosława Szymczyka



Wspomnienie o świętej pamięci sierżancie Grzegorzu Załodze





W szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać, jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Służba pełniona przez Grzegorza Załogę była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. To właśnie jego bohaterska postawa moralna dała o sobie znać i nie pozwoliła mu pozostać obojętnym 18 lat temu. W dniu 10 sierpnia 2003 roku sierżant Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie tego pościgu uciekający bandyta postrzelił śmiertelnie w głowę policjanta.