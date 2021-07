"Jednośladem bezpiecznie do celu" - Mniejsza prędkość większe bezpieczeństwo Data publikacji 28.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Głównymi przyczynami wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów są niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie, brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami oraz brawura. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i przestrzeganiu przepisów. Tylko w 1 połowie roku motocykliści byli sprawcami 24 wypadków i 109 kolizji.

Jazda motocyklem to dla coraz większej grupy osób pasja a zarazem łatwiejszy i szybszy sposób przemieszczania się z punktu A do punktu B. Dla innych to weekendowe hobby, aby poczuć „wiatr we włosach”. Należy pamiętać, że jazda motocyklem, to oprócz wielkiej frajdy, także pewne ryzyko. Zarówno wśród motocyklistów, jak i innych uczestników ruchu drogowego są osoby jeżdżące zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale również tacy którzy bagatelizują obowiązujące przepisy. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, do których wliczamy motocyklistów, kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego w postaci wypadku lub kolizji nie są chronieni przez pasy bezpieczeństwa czy elementy karoserii.

Z policyjnych danych za pierwsze półrocze 2021 roku wynika, że motocykliści byli sprawcami 24 wypadków, w których śmierć poniosły 4 osoby i 23 osoby zostały ranne. Ponadto spowodowali także109 kolizji. Niestety w niedzielę kolejny motocyklista stał się ofiarą zdarzenia drogowego.

Do wypadku doszło na DK 1 w Romanowie koło Częstochowy. Wielu groźnych zdarzeń na drogach można by uniknąć, gdyby kierujący niezależnie od wieku czy stażu posiadania prawa jazdy, częściej myśleli o potencjalnych skutkach ryzykownej jazdy. Pamiętać należy przede wszystkim, że wzrost prędkości przekłada się bezpośrednio na trudniejsze panowanie nad pojazdem i tragizm zdarzeń. Wydłużona droga hamowania i skrócony czas reakcji może utrudnić uniknięcie zdarzenia drogowego. Wzajemny szacunek na drodze ze strony motocyklistów i kierowców samochodów jest bardzo ważnym aspektem wspólnej troski o bezpieczną jazdę.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego motocykliści powinni stosować się do podstawowych zasad: