Mocne uderzenie w narkobiznes

Policjanci z Katowic zatrzymali mężczyznę, który opiekował się swoimi dziećmi, będąc pod wpływem alkoholu. O mały włos doszłoby do tragedii, ponieważ najmłodsze z dzieci podtopiło się w wodzie, jednak dzięki szybkiej reakcji ratowników zostało wyciągnięte z wody. Prokurator przedstawił 46-latkowi zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich dzieci, którymi rudzianin miał obowiązek się opiekować, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.