Kryminalni przejęli blisko kilogram narkotyków

To hasło spotu profilaktycznego zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego żywieckiej komendy Policji. Spot adresowany jest przede wszystkim do kierowców. Zamiarem policjantów było pobudzenie ich świadomości do tego, że wsiadając do samochodu są odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za życie i zdrowie innych użytkowników dróg.