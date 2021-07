Policjanci z OPP w Katowicach z wizytą u podopiecznych fundacji SMA w Mielnie Data publikacji 07.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To już kolejne lato, kiedy policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pełnią służbę w nadmorskich miejscowościach. Wszystko po to, by mieszkańcy i turyści czuli się bezpiecznie oraz mogli w pełni korzystać z uroków wakacji. Jednak podobnie, jak w swoim macierzystym garnizonie, również nad Bałtykiem znaleźli czas na spotkanie z najmłodszymi – tym razem podopiecznymi fundacji SMA.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach już od kilku lat sezonowo wspierają swoich kolegów w nadmorskich miejscowościach. Wszystko po to, by mieszkańcy i turyści czuli się bezpiecznie oraz mogli w pełni korzystać z uroków wakacji. Tegoroczne lato dla katowickich mundurowych rozpoczęło się od służby w Komisariacie Policji w Mielnie. To właśnie tutaj policjanci przyszli na spotkanie z przebywającymi tam dziećmi i młodzieżą - podopiecznymi fundacji SMA.. W miłej atmosferze i przy dużej dawce uśmiechu, mundurowi przypominali zasady bezpieczeństwa oraz prezentowali części umundurowania i codziennego wyposażenia, jakiego używają w swojej pracy.

SMA - czyli rdzeniowy zanik mięśni, to ciężka i rzadka zarazem choroba, w której z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgowym, odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych prowadzi do uogólnionego osłabienia i postępującego zaniku mięśni szkieletowych, a w ostateczności – do częściowego albo całkowitego paraliżu. Choroba dotyka osób w różnym wieku, jednak w ponad 90% przypadków objawy pojawiają się w niemowlęctwie albo wczesnym dzieciństwie. SMA nie ma wpływu na rozwój poznawczy i intelektualny. Dzieci z SMA są przeważnie bardzo inteligentne, pogodne i czerpią ogromną radość z życia. Dorośli z SMA mimo niepełnosprawności, nierzadko zakładają rodziny, podejmują pracę i osiągają duże sukcesy na polu zawodowym.