Policjanci z OPP ponownie bezkonkurencyjni w podciąganiu na drążku

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej, jak i 17 innych jednostkach organizacyjnych Policji w kraju, odbył się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do szkoły oficerskiej. W województwie śląskim do testu wiedzy przystąpiło 184 policjantów, a w całym kraju ze sprawdzianem tym zmierzyło się aż 1741 mundurowych. Jest to pierwszy od 2 lat, czyli od okresu wybuchu pandemii COVID-19 egzamin dla przyszłych oficerów. Od jego wyniku zależy, czy rozpoczną oni szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych w Szczytnie.