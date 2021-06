Mały bohater wyróżniony przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się nielegalnym hazardem na Śląsku. Służby zatrzymały 17 członków gangów i zlikwidowały 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi. Oprócz przechwyconych 209 automatów i ruletki do gry funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,5 mln złotych w różnych walutach oraz luksusowy samochód. Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.