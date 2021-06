Katowicka policjantka w Kickboxingu zdobyła dwukrotnie złoto Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend w Kaliszu odbył się turniej Pucharu Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. Po raz pierwszy katowicką komendę reprezentowała post. Justyna Ciborska, która podczas zawodów zdobyła dwa złote medale w formule K1 Rules i w formule kicklight. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów.

Post . Justyna Ciborska, pomimo młodego wieku jest już doświadczona zawodniczką Kickboxingu, to jako policjantka po raz pierwszy startowała Pucharze Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu, gdzie reprezentowała Komendę Miejską Policji w Katowicach w kategorii wagowej +70 kg. W trakcie trzydniowych zawodów młoda policjantka wywalczyła w swojej kategorii wagowej aż dwa złote medale: w formule K1 Rules i w formule kicklight jednogłośnie wygrywając na punkty. To już kolejne złoto zdobyte przez Justynę w w tym roku. W kwietniu zajęła II miejsce podczas Mistrzostw Polski w Kikcboxingu w formule low kick w kategorii +70 kg Senior, które odbyły się w Mysłowicach. Kolejne złoto zdobyła kilka dni temu podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule K1 / Senior +70 kg. Tam w walce finałowej post . Justyna Ciborska zdobyła mistrzostwo, pokonując swoją rywalkę Paulinę Badowską i ponownie dostała powołanie do Kadry Narodowej, aby reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu we Włoszech, które odbędą się w październiku 2021 r . Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią i brakiem sponsora, post . Justyna Ciborska cały swój wolny czas poświęca ciężkim treningom, doskonaląc swoje umiejętności sportowe. Pod czujnym okiem trenera Bartłomieja Pawlusa już od 10 lat trenuje w GKWW Najemnik Gliwice. Jej ciężka praca i rewelacyjne wyniki osiągane na zawodach gwarantują jej już od 6 lat powołanie do Kadry Narodowej Polski. W tym roku takie powołania zagwarantowała sobie dwukrotnie, wygrywając powyżej wspomniane zawody.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem sukcesu Justyny. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w treningach i powodzenia na kolejnych zawodach.