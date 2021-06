Policjanci z grupy „Speed” reagują na niebezpieczne zachowania na drodze

Za kilka dni rozpoczynają się wakacje i nasze dzieci częściej będą spędzać swój wolny czas na placach zabaw, boiskach czy nad wodą. To dobry moment, by przygotować dziecko na kontakt z osobą nieznajomą. Przygotowaliśmy dla Państwa spot filmowy ukazujący jak dziecko powinno się zachować w sytuacji, gdy dojdzie już do ataku. Pamiętajmy, że to nieprawda, że potwory żyją tylko w bajkach...