Mundurowi łączą siły w walce o zdrowie

Katowicka policjantka, post. Justyna Ciborska zdobyła Mistrzostwo Polski w Kickboxingu w formule K1 i kolejne powołanie do Kadry Narodowej. Już w październiku nasza policjantka, która na co dzień trenuje w GSWW Najemnik Gliwice, będzie walczyć o złoto dla Polski podczas Mistrzostw Świata we Włoszech.