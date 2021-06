Podejrzany o pedofilię aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci razem z podkarpacką policją doprowadzili do zatrzymania 52-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o obcowanie płciowe z 13-latką. Na wniosek zabrzańskiej prokuratury 52-latek został aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przesłuchania przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Jak ustalili zabrzańscy policjanci 52-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego, od lutego do marca 2021 roku trzy razy spotkał się z 13-letnią mieszkanką Zabrza. Mężczyzna dziewczynkę poznał na jednym z popularnych portali internetowych. Do spotkań dochodziło w hotelu na terenie Zabrza. Sytuacja wyszła na jaw dzięki czujności szkolnego pedagoga, który zauważył niepokojące zachowanie dziewczynki. Kiedy o możliwości popełnienia przestępstwa zostali poinformowani kryminalni z zabrzańskiej komendy, rozpoczęli intensywne działania operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze zmierzające do zebrania obszernego materiału dowodowego i zatrzymania mężczyzny. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do wykorzystywania seksualnego 13-latki. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone, że zatrzymanemu przedstawione zostaną kolejne zarzuty.

