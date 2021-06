Sukces charytatywnej wyprawy po zdrowie Mateusza

W ubiegłą niedzielę w Rędzinach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Rozpędzony volkswagen podczas nieprawidłowego manewru wyprzedzania nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Dzisiaj kłomniccy stróże prawa ustalili kto kierował pojazdem. Za narażenie pieszych na niebezpieczeństwo grozi do 3 lat więzienia.