Przepisy ruchu drogowego są po to, by ich przestrzegać! Apelujemy o rozsądek! Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na przejściu w Rędzinach, usłyszał wczoraj prokuratorskie zarzuty. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu go na trzy miesiące. Za narażenie pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowanie pomimo orzeczonego przez sąd dożywotniego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia.

Mieszkaniec powiatu częstochowskiego kierując volkswagenem, wyprzedził kolumnę pojazdów, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa 4 osobom, znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych (nagranie można obejrzeć w komunikacie zatytułowanym "O włos od tragedii na przejściu dla pieszych – apelujemy o rozwagę!"). Swoim zachowaniem stworzył realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dla 7-letniego chłopca poruszającego się na hulajnodze elektrycznej, który znalazł się najbliżej rozpędzonego samochodu.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu i był wielokrotnie karany za wykroczenia drogowe. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował względem pirata drogowego 3-miesięczny areszt.

Z toczącego się postępowania wyłączono również materiały, które skierowane zostaną do sądu rodzinnego i nieletnich pod kątem naruszenia przepisów z zakresu ruchu drogowego przez małoletniego poruszającego się hulajnogą elektryczną. Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami hulajnoga elektryczna jest pojazdem napędzanym elektrycznie i zabronione jest poruszanie się nim po drodze dziecka w wieku do 10 lat oraz przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych. Ponadto przepisy zabraniają dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze, dlatego czynności będą również prowadzone pod kątem naruszenia tego zakazu przez opiekunów 7-latka.

Na nagraniu widać też jak kierująca skodą zatrzymuje swój pojazd przed przejściem dla pieszych. Kłomnicka Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające, ponieważ prawo o ruchu drogowym mówi jasno i jednoznacznie, że parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych jest niedozwolone. Przepis ten ma na celu przede wszystkim zapewnienie widoczności w rejonie wzmożonego ruchu pieszych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i wyobraźnię na drodze, a przede wszystkim o przestrzeganie obowiązujących przepisów po to, by każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i w większości przypadków zależy od nas samych. Każdy z nas ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa. To, w jaki sposób zachowujemy się na drodze i respektujemy obowiązujące przepisy wpływa na bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników drogi. Mając świadomość, że na drodze nie jesteśmy sami, razem zadbajmy o swoje życie i zdrowie.