O włos od tragedii na przejściu dla pieszych – apelujemy o rozwagę! Data publikacji 09.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłą niedzielę w Rędzinach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Rozpędzony volkswagen podczas nieprawidłowego manewru wyprzedzania nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Dzisiaj kłomniccy stróże prawa ustalili kto kierował pojazdem. Za narażenie pieszych na niebezpieczeństwo grozi do 3 lat więzienia.

Kłomniccy policjanci ustalili, a następnie zatrzymali 39-latka, który 6 czerwca na drodze krajowej numer 91 w Rędzinach wyprzedził kolumnę pojazdów i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. Kierujący swoim zachowaniem naraził pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dlatego został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do policyjnego aresztu. Jutro usłyszy prokuratorskie zarzuty. Jak się okazało, 39-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego nie posiada uprawnień do kierowania i już wcześniej był karany za szereg przestępstw i wykroczeń drogowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego!

Znajdując się na drodze, zachowajcie czujność oraz kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania i ostrożności.

Przed wejściem na jezdnię upewnijcie się, że bezpiecznie przejdziecie na drugą stronę - rozejrzyjcie się kilkukrotnie i upewnijcie, że wszyscy kierowcy was dostrzegli i ustąpią wam pierwszeństwa.

Będąc na środku jezdni, rozejrzyjcie się raz jeszcze.

Przestrzegajcie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowajcie czujność, mając na uwadze to, że niestety nie wszyscy kierujący przestrzegają przepisów i kierują się rozsądkiem oraz wyobraźnią na drodze.

