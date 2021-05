Szkolenie off-road pod okiem fachowców Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bielska-Białej wzięli udział w szkoleniu z jazdy quadem zorganizowanym przez strażaków z OSP w Międzybrodziu Bialskim. Mundurowi doskonalili technikę jazdy oraz nabywali nowych umiejętności praktycznych. Wszystko po to, aby w trakcie działań policyjnych działać sprawniej i szybciej. Od powodzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej zależy ludzkie życie.

Policyjny Quad marki TGB 1000 wyposażony jest w nowoczesny silnik V-twin, napęd 4x4 z dwoma blokadami dyferencjału oraz akcesoryjnie montowane gąsienice. Wyposażenie komendy w taki sprzęt to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i turystów. Kiedy zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a są to sytuacje związane głównie z poszukiwaniem zaginionych osób, każda minuta może odegrać decydującą rolę w akcji ratowniczej. W terenie górskim pojazd przystosowany do jazdy w każdych warunkach jest tym elementem wyposażenia, od którego może zależeć powodzenia całej akcji, a w konsekwencji ludzkie życie i zdrowie.

Mundurowi z Bielska-Białej wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Bialskim. Szkolenie odbyło się na terenach górskich Beskidu Małego i zostało przeprowadzone podczas trudnych warunków atmosferycznych, na podmokłym i wymagającym terenie leśnym. Prowadzenie pojazdu przeprawowego to umiejętność używania gazu, hamulca i poprawnej pozycji na quadzie. Kolejne elementy to przygotowanie quada, odpowiednie czytanie terenu oraz świadomość upływającego czasu, który przy działaniach poszukiwawczo-ratowniczych jest na wagę złota. Tego wszystkiego stróże prawa uczyli się podczas praktycznych zajęć od swoich doświadczonych w tego typu akcjach kolegów z międzybrodzkiej ochotniczej straży pożarnej.