Szybko okazało się, co było powodem ucieczki Data publikacji 27.05.2021

Rybniccy mundurowi ze specjalnej grupy "SPEED", podczas przejazdu z dokumentacją służbową na terenie Rudy Śląskiej zauważyli, jak umundurowana policjantka wydaje polecenie do zatrzymania się kierującej chevroletem. Kierująca pojazdem nie zatrzymała się i zaczęła uciekać. Stróże prawa ruszyli za nią w pościg. Okazało się, że 43-latka miała 2,5 promila alkoholu w organizmie...

Wczoraj, około godziny 11.30 podczas przejazdu z dokumentacją służbową do Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, mundurowi z rybnickiej grupy SPEED w rejonie ulicy 1 Maja zauważyli umundurowaną policjantkę ubraną w kamizelkę odblaskową, która wydaje polecenie do zatrzymania auta do kontroli drogowej. Stróże prawa zauważyli, że kierująca chevroletem nie zareagowała na polecenie funkcjonariuszki i zaczęła uciekać w kierunku centrum Rudy Śląskiej. Rybniccy policjanci wspólnie z patrolem z Rudy Śląskiej prowadzili pościg za osobówką. Stróże prawa sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi nakazali jej zatrzymanie. Po krótkim pościgu kierująca pojazdem została zatrzymana na ulicy Brodzińskiego. Szybko okazało się, co było powodem ucieczki. 43-latka miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, a także przekroczyła dozwoloną prędkość o 27 km/h. Teraz o jej dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

