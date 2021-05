Składował odpady w sposób zagrażający życiu i zdrowiu Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W maju ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji powiadomiona została o podejrzeniu składowania niebezpiecznych odpadów na terenie Rogów oraz Wodzisławia Śląskiego. Dzięki wytężonej pracy policjantów Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Strażą Pożarną oraz Gminą Gorzyce zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie prokuratorskich zarzutów 63-letniemu mieszkańcowi powiatu wodzisławskiego.

Podkłady, podrozjazdnice kolejowe czy też beczki zawierające organiczne odpady z substancjami niebezpiecznymi, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne mogły powodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, odnaleźli podczas wykonywania swoich czynności policjanci Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. W sprawę nielegalnego składowania odpadów na terenie Rogów oraz Wodzisława Śląskiego zaangażowane były również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Straż Pożarna oraz Gmina Gorzyce. Jak ustalili śledczy, 63-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w okresie od 2019 do 2020 roku pozbywał się niebezpiecznych odpadów, zakopując je pod tworzonym wybiegiem dla koni mieszczącym się na terenie "Parku leśnego" w Rogowie. Odpady pokolejowe przechowywał również na jednej z działek mieszczącej się w na ul. Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim. Jak wynika z opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, znalezione nieczystości a w szczególności ich sposób składowania były niebezpieczne dla życia i zdrowia wielu osób. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynów, a Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Za to przestępstwo grozi sprawcy do 5 lat więzienia.

