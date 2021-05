Będzie ukarany za zdezorganizowanie lekcji online Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Uczniowie z klasy ósmej rozesłali link do lekcji chemii w celu jej dezorganizacji. Po przeprowadzonych czynnościach ustalono sprawcę, a następnie skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Sprawcy grozi grzywna do 3 tysięcy złotych.

Pandemia i czas nauki zdalnej, to bardzo trudny etap w edukacji młodych ludzi. Po roku uczniowie przyzwyczaili się do rzeczywistości on-line. Jednak chyba nie nauczyli się, że życie w sieci jest oparte na podobnych zasadach, jak to w rzeczywistości. Na początku marca 2021 roku, uczniowie klasy ósmej, w ramach "dobrej zabawy" zaprosili na swoje zajęcia kilkadziesiąt osób w celu jej dezorganizacji. Podczas rozsyłania linku z ową propozycją mało kto z nich zdawał sobie sprawę z konsekwencji. Policjanci z Wydziału Wykroczeń pszczyńskiej komendy, po zdarzeniu przyjęli zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia polegającego na świadomym utrudnianiu lekcji. Następnie przeprowadzili czynności i przesłuchali świadków. W efekcie ustalili sprawcę tego wykroczenia. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego. Młody mężczyzna utrudniał użytkownikom udział w zajęciach poprzez używanie wulgaryzmów, włączanie muzyki i obrażanie nauczyciela. Wobec nastolatka skierowano już wniosek do sądu o ukaranie. Za powyższe wykroczenie grozi grzywna do 3 tysięcy złotych.

Nowoczesne technologie z jednej strony bardzo ułatwiają nam życie, lecz z drugiej powodują, że korzystając ze zdobyczy techniki, pozostawiamy wiele cyfrowych śladów. Pamiętajmy, że nikt w sieci nie jest anonimowy, a to, co raz umieścimy, zostanie tam na bardzo długo.