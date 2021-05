Pożegnaliśmy naszego przyjaciela asp. Michała Kędzierskiego, który zginął na służbie. Cześć Jego pamięci!

Policjanci z drogówki, którzy zatrzymali osobówkę do kontroli, od razu zauważyli, że na nosie kierowcy jest biały proszek. Mężczyzna przyznał, że jest to amfetamina, którą kilkadziesiąt minut wcześniej zażył. Okazało się także, że 27-latek nie miał uprawnień do kierowania, a dowód rejestracyjny pojazdu został już wcześniej zatrzymany. Po otrzymaniu wyników z pobranej od niego krwi mężczyzna usłyszy zarzut prowadzenia pod wpływem narkotyków.