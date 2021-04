Eskortowali przejazd cysterny z tlenem dla pacjentów Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Częstochowscy policjanci stanęli przed nietypowym wyzwaniem w swojej służbie. Musieli eskortować cysternę z tlenem, aby jak najszybciej trafiła ona do jednego ze szpitali. Pojazd miał 2 godziny, aby dostać się do placówki w sąsiednim województwie, gdzie kończyły się zapasy tlenu, z którego korzystali pacjenci zakażeni Covid-19.

Pandemia stanowi wyzwanie dla wszystkich służb, a pełnione do tej pory obowiązki często są rozszerzone o nowy zakres zadań lub dotyczą niespotykanych dotąd sytuacji i okoliczności. Tak było również wczoraj, gdy policjanci z Częstochowy prowadzili eskortę cysterny z tlenem, która jechała do województwa ładzkiego. Choć z eskortowanie różnych typów pojazdów mundurowi mają często do czynienia, to tym prazem sprawa była niezwykle poważna. Cysterna miała 2 godziny, aby dotrzeć do jednego ze szpitali, gdzie kończył się tlen, z którego korzystali pacjenci zakażeni Covid-19. Śląscy policjanci wykonali eskortę do granic województwa, gdzie następnie pojazd „przejęli” mundurowi z Radomska i dalej kontunuowali eskortowanie cysterny do placówki medycznej.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 1.84 MB)