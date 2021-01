Przesyłka specjalna dla policjantów z bielskiej „czwórki”

28-letnia Adriana Rozner, to córka naszego kolegi z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. W marcu 2019 roku Adriana uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznała bardzo poważnych obrażeń głowy, skutkujących usunięciem ponad połowy kości czaszki. Obecnie 27-latka przebywa pod opieką specjalistów w ośrodku rehabilitacji. Lekarze i rehabilitanci walczą o odzyskanie przez nią mowy i władzy w kończynach. Niestety, miesięczne leczenie kosztuje blisko 20 tysięcy złotych. Zdecydowanie przekracza to możliwości finansowe jej rodziców, którzy jednak nie poddają się i robią wszystko, aby zapewnić córce ciągłą rehabilitację. Pomóżmy Adrianie w walce o zdrowie!