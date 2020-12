Mundurowi z bielskiej drogówki podjęli challenge „Oddaj krew, uratuj życie”

Wczoraj ruszył wyścig do Laponii, dedykowany aspirantowi sztabowemu Piotrowi Glencowi. W biegu mogą wziąć udział wszyscy ludzie dobrej woli, a szczególnie liczymy na mundurowych – policjantów, strażaków, strażników miejskich, żołnierzy. Każdy może wpłacić min. 30 zł i ruszyć w stronę celu – mając do przebiegnięcia 4800 metrów (biegiem w terenie, na bieżni domowej, chodem lub nordic walking), dołączamy do sztafety mającej za cel osiągnąć 4800 kilometrów, czyli wyścig do Laponii i z powrotem.