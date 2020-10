Areszt za znęcanie nad rodziną i pupilem

To kolejne, a jednocześnie największe w tym roku uderzenie śląskich policjantów w narkobiznes. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z Chorzowa zatrzymali 26-latka z Katowic. W jego mieszkaniu i piwnicy mundurowi odnaleźli aż 75 kg różnych narkotyków: marihuany, amfetaminy, kokainy i ecstasy. Przechwycone narkotyki cechowały się bardzo wysokim stopniem czystości. Ich czarnorynkowa wartość to kilka milionów złotych. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna trafił już do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.