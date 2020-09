80. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 30-lecie działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Gliwicki policjant zajął II miejsce w rozegranych w Kielcach Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness w kategorii do 95 kg. Zawody te stanowiły eliminacje do Mistrzostw Europy Federacji IFBB w Santa Susanna w Hiszpanii, zaplanowanych w dniach od 16 do 21 września. Teraz nasz mundurowy przygotowuje się do eliminacji do mistrzostw świata.