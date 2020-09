Sukces gliwickiego policjanta w kulturystyce

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość z KWP w Katowicach namierzyli osoby odpowiedzialne za atak hakerski na serwery jednego z największych internetowych dzienników szkolnych, powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu. Do zdarzenia doszło w czasie pandemii koronawirusa, gdy platforma ta wykorzystywana była podczas zdalnej nauki uczniów. Pierwszy ze sprawców usłyszał już zarzut ataku na infrastrukturę o szczególnym znaczeniu dla jednostek samorządu terytorialnego, za co może mu grozić do 8 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.