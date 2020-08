O krok od tragedii… Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim szczęściu mogą mówić uczestnicy dzisiejszego wypadku w Ustroniu Nierodzimiu. Zderzenie dwóch samochodów wyglądało bardzo poważnie. Uczestnikom wypadku, jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych, pomocy udzielił policjant – wykładowca z katowickiej szkoły Policji asp. sztab. Paweł Dobaj. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło tuż przed godziną 11, w Ustroniu Nierodzimiu. Pomimo bardzo dobrej widoczności oraz suchej nawierzchni, kierujący audi najprawdopodobniej nie zwrócił uwagi na sygnalizację świetlną i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z jadącym w kierunku ul. Skoczowskiej fordem. Siła uderzenia była tak duża, że drugi z samochodów zakleszczył się między audi a barierą ochronną rozdzielającą jezdnie. Świadkiem zdarzenia był wykładowca z katowickiej szkoły policji asp. sztab. Paweł Dobaj, który w Ustroniu spędzał z rodziną wolny czas. Stróż prawa na co dzień uczy młodych policjantów m.in. tego jak zachowywać się na miejscu wypadku drogowego. Tym razem to on jako pierwszy udzielał wsparcia i pomocy poszkodowanym. Policjant jest także kwalifikowanym ratownikiem pierwszej pomocy, dlatego od razu fachowo opatrzył rannego kierowcę oraz kontrolował stan pasażerki pojazdu, która uwięziona była wewnątrz. Wspólnie z innymi kierowcami pomagającym mu w akcji ratowniczej, zadbał również o bezpieczeństwo 7-latka, który podróżował fordem, ale w zdarzeniu nie ucierpiał.

Sprawne działanie policjanta na miejscu wypadku oraz pomoc innych osób zdecydowanie ułatwiły dalszą pracę służbom ratowniczym. Przy wydostaniu z samochodu zakleszczonej kobiety konieczna była pomoc straży pożarnej, która użyła do tego specjalnego sprzętu. 67-letni kierowca forda oraz 63-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.

Nie zapominajmy, że to my – kierowcy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego, a nie pogoda czy samochód. Upał i bardzo dobre warunki na drodze powodują obniżenie koncentracji za kierownicą, dlatego powinniśmy pamiętać o przerwach podczas podróży.