Urodzinowa niespodzianka dla 3-letniej Madzi

Magda to pełna energii dziewczynka, która wraz z rodzicami, od ponad 20 dni, przebywa na kwarantannie. Dzisiaj obchodziła swoje 3 urodziny. Wspólnie z Radiem 90 oraz wodzisławskimi strażakami postanowiliśmy zrobić jej urodzinową niespodziankę, odpowiadając tym samym na apel jej mamy.

Kiedy tydzień temu do wodzisławskiej komendy wpłynął e-mail od Pani Barbary z nietypową prośbą, policjanci bez wahania podjęli się spełniania prośby mamy Madzi. Rodzice wraz z córeczką od ponad 20 dni przebywają na kwarantannie. Właśnie dziś ich pociecha obchodzi 3-urodzinki. Miała być impreza rodzinna, ale kwarantanna pokrzyżowała im plany. Pani Basia chciała w jakikolwiek sposób umilić ten dzień swojej córce, która nie rozumie jeszcze, dlaczego w taki piękny, słoneczny dzień nie może wyjść z domu i pobiegać, czy pojeździć na rowerze. Zdecydowała się napisać list do policjantów, strażaków i Radia 90, w którym opisała ich sytuację. Wspólnie podjęliśmy się tego wyzwania i dziś o 9.00 stanęliśmy pod balkonem Madzi, by zaśpiewać jej Sto Lat! W plenerowych urodzinach wziął udział Sznupek, który tańczył, śpiewał i machał dla solenizantki, a także strażacy i redaktorzy. Dziewczynka była przeszczęśliwa, a jej rodzice wzruszeni. Zaraz po urodzinkach otrzymaliśmy listowne podziękowania za przygotowane atrakcji i piękne prezenty. My również cieszymy się, że mogliśmy, choć w taki sposób umilić Madzi jej święto. Życzymy zdrowia dla całej rodziny i wytrwałości, a Tobie Madziu jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze!