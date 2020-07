Akcja #strongRittAndKate ze śląską Policją

Słoneczna pogoda i wysoka temperatura zachęcają do skorzystania z wypoczynku nad wodą, a zwłaszcza do schłodzenia się w niej podczas kąpieli. Warto jednak pamiętać, aby robić to rozsądnie. Rokrocznie w polskich wodach dochodzi do utonięcia blisko pół tysiąca osób. Najczęstszą przyczyną utonięć jest alkohol i brawura. Akcja profilaktyczna „Misie i dzieci toną po cichu" ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu nad wodą podczas sprawowania opieki nad najmłodszymi.