Policjanci spełniają marzenia Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bielska-Białej pomogli spełnić marzenie 23-letniego Patryka i jego rówieśnika Dawida, którzy marzą o służbie w Policji. Patryka zawsze pasjonował policyjny mundur, a Dawida interesowała służba w wydziale kryminalnym i policyjne dochodzenia. Te marzenia są niestety bardzo trudne do spełnienia, ze względu na ich niepełnosprawność. W poniedziałek obaj mogli jednak przez chwilę poczuć się jak prawdziwi stróże prawa i z bliska przyjrzeć się pracy policjantów z bielskiej komendy.

Patryk jest osobą niesłyszącą. Chłopiec od zawsze marzył, by zostać policjantem. Dlatego co jakiś czas odwiedza bielskich policjantów w komendzie. Tam, w policyjnym mundurze, czuje się jak ryba w wodzie. Przygląda się pracy mundurowych oraz policyjnemu sprzętowi. W poniedziałek odwiedził bielskich stróżów prawa razem ze swoim rówieśnikiem - Dawidem, który, ze względu na swoją niepełnosprawność, jest przykuty do inwalidzkiego wózka. Razem stworzyli oni niecodzienny patrol. Gości przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Dariusz Zajda. Po spotkaniu w gabinecie komendanta, młodzi mężczyźni wraz ze swoimi mamami zostali zaproszeni do zwiedzenia budynku i odwiedzenia policjantów z poszczególnych wydziałów bielskiej jednostki.

Goście mieli możliwość obejrzenia strzelnicy i zapoznania się z pracą instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Przyjrzeli się z bliska służbie pełnionej przez policjantów z wydziału prewencji, a na koniec zapoznali się z pracą przewodnika psa służbowego. Stróże prawa opowiadali o specyfice wykonywanych zadań.

Ten wyjątkowy dzień na pewno długo zapadnie w pamięci Patryka i Dawida oraz policjantów, którzy ich poznali. Życzymy chłopakom dużo zdrowia i uśmiechu, a także jeszcze wielu marzeń do spełnienia. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy spełnić choć jedno z nich.