Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na skalę międzynarodową Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Grupa zajmowała się handlem ludźmi oraz produkcją, przemytem i handlem narkotykami, które trafiały do Szwecji i poza Unię Europejską. W efekcie śledztwa nadzorowanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach przy współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej dotychczas zatrzymali w Polsce 8 członków grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców, natomiast 7 innych członków grupy w ramach działań koordynowanych przez Europol zatrzymali funkcjonariusze policji i straży granicznej z Belgii i Niemiec.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w trakcie śledztwa prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą o zasięgu międzynarodowym, w której skład wchodzili pseudokibice jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Stróże prawa zatrzymali łącznie 8 osób w wieku od 22 do 59 lat, w tym 3 kobiety, które były bezpośrednio zaangażowane w przestępczą działalność grupy, obejmującą okres od czerwca 2023 do lutego 2025.

Śledczy ustalili, że narkotyki m.in. płynna amfetamina, marihuana, kokaina, tabletki ekstazy i MDMA były przemycane z królestwa Niderlandów do Polski, a następnie z Polski część z nich m.in. amfetamina i kokaina trafiały do Szwecji oraz poza UE . Członkowie grupy w Świętochłowicach produkowali amfetaminę z przemyconej wcześniej jej płynnej postaci. Reszta sprowadzanych do Polski narkotyków dalej wprowadzana była do obrotu na terenie naszego kraju.

Równolegle członkowie grupy organizowali transporty nielegalnych imigrantów szlakiem bałkańskim — od Serbii, przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę, aż do Niemiec. W zakresie działań związanych z nielegalną migracją, śląskich policjantów wspiera Straż Graniczna z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, a także służby z Belgii i Niemiec. Akcję o zasięgu międzynarodowym koordynował Europol.

Zgromadzony materiał dowodowy potwierdza, że członkowie grupy wprowadzili do obrotu tony narkotyków oraz przerzucili za granicę nawet setki nielegalnych imigrantów. Podczas działań prowadzonych w naszym kraju, śląscy policjanci zlikwidowali m.in. linię produkcyjną oraz przejęli kilkadziesiąt kilogramów narkotyków zatrzymując także członków grupy. Stróże prawa zabezpieczyli także luksusowy samochód oraz gotówkę. W toku przeszukań śledczy odnaleźli także repliki broni maszynowej i broni krótkiej.

W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że w sprawę zaangażowani byli także dwaj mężczyźni przebywający na stałe w Belgii, którzy współorganizowali transport ludzi z krajów trzecich na zachód. Jeden z nich początkowo działał na terenie Polski wspólnie z polskim organizatorem przemytu cudzoziemców. Ten wątek śledczych jest kontynuowany przez tamtejszą policję we współpracy z niemieckimi funkcjonariuszami.

Mężczyźni wraz z innymi osobami zamieszanymi w przestępczy proceder zostali zatrzymani w Belgii i Niemczech. Działania odbywały się w ramach międzynarodowej operacji dotyczącej zwalczania nielegalnej migracji sygnowanej przez Europol. W sumie organy ścigania zatrzymały 15 członków przestępczej międzynarodowej sieci przemytniczej, z czego 10 osób to obywatele Polski, których zatrzymali śląscy policjanci. Ostatnia realizacja koordynowana przez Europol miała miejsce wczoraj w Belgii.

Ostatnie realizacje na terenie naszego kraju miały miejsce w Świętochłowicach we wrześniu 2024 roku, gdy policjanci zatrzymali osoby odpowiedzialne za produkcję i posiadanie dużych ilości narkotyków, a następnie pod koniec lutego 2025 roku.

Wtedy (luty) na podstawie postanowienia prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w członków grupy przestępczej działającej na terenie Śląska.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz mundurowymi z jednostek Policji w Katowicach, Jaworznie, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich wspierani przez śląskich kontrterrorystów z Katowic dokonali wówczas zatrzymania 7 osób w wieku od 25 do 41 lat, w tym 2 kobiet.

Osoby te są podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych śledczy zabezpieczyli także narkotyki i gotówkę.

W toku dalszych czynności, w marcu br. funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, na podstawie postanowienia Prokuratury Krajowej, w Świętochłowicach zatrzymali 59-letnią kobietę. Pracowała ona w lokalu, w którym znajdował się punkt z nielegalnymi grami hazardowymi, który był również miejscem magazynowania środków narkotycznych przez członków grupy. Podczas działań służby zabezpieczyły 6 automatów do gier oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczą działalnością.

Zatrzymanym osobom, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił łącznie 22 zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji substancji psychotropowych oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, posiadania narkotyków, w tym w znacznej ilości oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych.

Na wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, decyzją sądu, wobec sześciu podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 50.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju. Postępowanie ma charakter rozwojowy.