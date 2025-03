Uroczysty koncert w NOSPR „Policja jest Kobietą” Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj W sali NOSPR w Katowicach odbył się wyjątkowy koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w ramach obchodów 100. Rocznicy Powstania Policji Kobiecej w Polsce – „Policja jest Kobietą”. Uroczystość zorganizował Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, nadinsp. Mariuszem Krzystyniakiem. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele MSWiA, kierownictwo Policji oraz zaproszeni goście współpracujący z formacją, ale przede wszystkim kobiety, które zasilają szeregi największej formacji mundurowej w kraju. Z okazji Dnia Kobiet goście wysłuchali utworów muzycznych w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, solistów i chóru.

3 marca 2025 roku w prestiżowych wnętrzach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się wyjątkowy koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Kobiecej w Polsce – „Policja jest Kobietą”.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do wspomnień i refleksji nad wkładem kobiet w rozwój naszej formacji, ale również podkreśleniem ich nieocenionej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.

Organizatorem uroczystości był Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak.



W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwo Komendy Głównej Policji na czele z szefem polskiej Policji nadinsp. Markiem Boronierm oraz jego Zastępcą nadinsp. dr. Tomaszem Michułką, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, któremu towarzyszyli jego: Pierwszy Zastępca insp. Radosław Kacprzak oraz Zastępcy insp. Jacek Stelmach i podinsp. Marek Gadziński, reprezentanci komend wojewódzkich z całego kraju na czele z szefami garnizonów i delegacjami kobiecymi.



W uroczystości udział wzięli również: Marek Wójcik – Wojewoda Śląski, Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Jacek Jarco - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz podmiotów, służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją. Przede wszystkim na widowni licznie zasiadły kobiety polskiej Policji, by w ten świętować przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Obchody rozpoczeły się od prezentacji wystawy historycznej zorganizowanej przez Komendę Główną Policji, którą już przed koncertem mogli obejrzeć uczestnicy wydarzenia.

Część koncertowa rozpoczęła się o godzinie 18:00 występem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, której kapelmistrzem jest asp. szt. Waldemar Skotarski. Następnie muzycy odegrali utwór „Together again” z solowym wykonaniem asp. Pawła Smorąga z katowickiej policyjnej orkiestry.



Po tym muzycznym akcencie gości przywitał konferansjer, asp. szt. Waldemar Kozera - lektor z Komendy Głównej Policji, który przez cały wieczór wspólnie z podkom. Markiem Jonem z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, prowadził to wydarzenie tworząc niezapomnianą atmosferę.



W części oficjalnej głos zabrali Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, którzy w swoich przemówieniach podkreślili odwagę, determinację i profesjonalizm funkcjonariuszek na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Szef śląskich mundurowych nadinsp. Mariusz Krzystyniak w sposób szczególny podziękował Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowi Krupie, za wsparcie w organizacji wydarzenia i wręczył mu pamiątkową statuetkę, a wszystkim uczestnikom życzył niezapomnianych wrażeń w ten wyjątkowy, mocno kobiecy i historyczny wieczór.

Podczas wydarzenia wyemitowano film, a następnie na scenie wystąpiła Anna Binek-Zajda z Instytutu Pamięci Narodowej, która poprzez inspirującą inscenizację przedstawiła sylwetkę kom. Policji Państwowej Stanisławy Filipiny Paleolog – pionierki polskiej Policji Kobiecej.

Towarzysząca koncertowi wystawa historyczna w holu NOSPR prezentowała archiwalne fotografie i materiały multimedialne ożywione dzięki technologii AI, ukazujące codzienność policjantek w minionym stuleciu.

Z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą asp. Daniela Grodzińskiego wystąpili także wokaliści: mł. asp. Katarzyna Skrzypek, st. asp. Krzysztof Ciborski, Mateusz Ziółko, Marcin Jajkiewicz oraz Chór Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na czele z dyrygentką Martą Zielińską.

Koncert był muzyczną podróżą przez dekady, ukazującą zarówno historię, jak i współczesność Policji Kobiecej. Na scenie zabrzmiały takie utwory jak:

• "Lata dwudzieste, lata trzydzieste w wykonaniu Katarzyny Skrzypek

• "When a Man Loves a Woman", "Vis a Vis", "Lubię wracać tam, gdzie byłem" – w interpretacji Mateusza Ziółko.

• "Baby, Ach Te Baby", "Medytacje wiejskiego listonosza", "New York, New York" – w wykonaniu Marcina Jajkiewicza.

• "Can't Help Falling in Love" – w interpretacji Krzysztofa Ciborskiego.

• "Every Breath You Take" – w wykonaniu Katarzyny Skrzypek i Krzysztofa Ciborskiego.

• "Mambo 2000" – w interpretacji aspiranta Pawła Smorąga.

• "Seasons of Love", "Lean On Me", "Copacabana" – w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

• "Znajdziesz mnie znowu" – w wykonaniu wszystkich wokalistów.

• Na bis wszyscy muzycy wystąpili w utworze: "Bo z dziewczynami", który był humorystycznym i sentymentalnym zwieńczeniem muzycznego wydarzenia.

Szef śląskich policjantow wręczył kwiaty kobiecej części muzyków, a wszystkie panie teg wieczoru otrzymały słodkości w kształce róży.

Impreza zakończyła się podziękowaniami dla wszystkich funkcjonariuszek, które przez dekady służyły z oddaniem i pasją. Obchody 100-lecia Policji Kobiecej były hołdem dla przeszłości, inspiracją na przyszłość i dowodem na to, że „Policja jest Kobietą” – odważną, profesjonalną i niezastąpioną w służbie społeczeństwu.