Droga to nie tor wyścigowy W ręce policjantów z częstochowskiej drogówki wpadł pirat drogowych. Miał na liczniku o 82 km/h 80. Kierujący został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi. Stracił też prawo jazdy.

24-letni mieszkaniec Olsztyna do policyjnej kontroli został zatrzymany na ulicy Wojska Polskiego w Częstochowie. Kierując rozpędzonym do 162 km/h renault megane nie zważał na to, że porusza się w obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h .

Drogowy pirat został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Mundurowi zatrzymali też jego prawo jazdy.

Przypominamy, że droga to nie tor wyścigowy! Apelujemy o respektowanie obowiązujących limitów prędkości!