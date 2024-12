Kryminalni zatrzymali sprawcę zabójstwa 59-letniej kobiety Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach popołudniowych Sosnowieccy policjanci odnaleźli zwłoki 59-letniej kobiety. Ślady ujawnione na jej ciele mogły wskazywać na udział osób trzecich. Po 4 godzinach od uzyskania informacji o zdarzeniu sosnowieccy kryminalni ustalili i zatrzymali 54-letniego mieszkańca Sosnowca, który może mieć związek z tą sprawą.

Wczoraj około 17:30 mundurowi zostali powiadomieni o tym, że od kilku dni zawiadamiający nie ma żadnego kontaktu z osobami zamieszkującymi w jednym z mieszkań przy ulicy Orląt Lwowskich. Z tego też powodu postanowiono zawiadomić o tym fakcie służby.

Mieszkanie było zamknięte i nikt nie odpowiadał. Wtedy też funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do lokalu.

Niestety, w środku mundurowi ujawnili zwłoki 59-letniej kobiety. Ślady na jej ciele mogły wskazywać na to, że do jej śmierci przyczyniły się inne osoby. Sosnowieccy kryminalni natychmiast rozpoczęli czynności pod nadzorem prokuratura, aby wyjaśnić wszystkie, istotne okoliczności tej sprawy. Dzięki intensywnym działaniom podjętym przez mundurowych już po 4 godzinach od uzyskania informacji o przestępstwie, na terenie Mysłowic zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który następnie został umieszczony w policyjnym areszcie.

Prokurator zdecydował o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety. Za popełniony czyn mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety.

