Spektakl „Sekret” – kolejny krok dla edukacji i profilaktyki młodzieży

Wczoraj w Gliwicach doszło do sytuacji która pokazuje, jak ważna jest czujność i gotowość do reakcji w codziennych okolicznościach. Kierowca taksówki, podczas kursu z małą dziewczynką, dowiedział się o niepokojącej sytuacji w jej domu. Nie pozostał obojętny i natychmiast kontaktował się ze szkołą, która niezwłocznie poinformowała Policję. Sprawa teraz trafiła do sądu rodzinnego, a także do prokuratury.