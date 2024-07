Bohaterska postawa policjanta uratowała życie człowiekowi Data publikacji 13.07.2024 Powrót Drukuj Zimna krew oraz opanowanie, jakim wykazał się policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, będąc w czasie wolnym od służby, pozwoliło uratować życie mężczyźnie, który doświadczył rozległego zawału serca.

Policjant z bielskiej drogówki - st. post. Sebastian Błach, będąc w czasie wolnym od służby, przebywał na terenie ogródków działkowych w Aleksandrowicach, gdzie w pewnym momencie usłyszał krzyk kobiety wzywającej pomocy.

Bez chwili zastanowienia pobiegł na sąsiednią działkę, gdzie zobaczył leżącego na ziemi mężczyznę.

Mężczyzna był nieprzytomny, ponadto miał bardzo płytki oddech. Policjant zgodnie z algorytmem działania w takich sytuacjach w pierwszej kolejności zabezpieczył miejsce zdarzenia, nakazał postronnej osobie wezwać pogotowie ratunkowe, a sam przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia. Ratownicy medyczni wspólnie z policjantem kontynuowali proces resuscytacji. Po ustabilizowaniu oddechu, pacjenta przewieziono do bielskiego szpitala. Jak ustalono, mężczyzna przeszedł zawał serca i został wprowadzony w stan śpiączki.

Po kilku dniach od zdarzenia mężczyzna obudził się w szpitalu, gdzie nie był świadomy, co tak naprawdę mu się przydarzyło. Całej historii dowiedział się do medyków oraz najbliższej rodziny.

Jak poinformował go lekarz prowadzący, gdyby nie szybka i skuteczna pomoc będącego na miejscu policjanta, najprawdopodobniej nie przeżyłby tego zdarzenia.

Uratowany mężczyzna nawiązał kontakt z naszym policjantem, któremu osobiści podziękował za uratowanie życia.



Brawa dla naszego policjanta !!!