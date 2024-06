Insp. Mariusz Krzystyniak nowym szefem śląskiego garnizonu Powrót Drukuj W sali kolumnowej siedziby śląskiej Policji odbyło się dziś uroczyste wprowadzenie insp. Mariusza Krzystyniaka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W uroczystości uczestniczył insp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, kadra kierownicza i pracownicy śląskiego garnizonu, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Insp. Mariusz Krzystyniak służbę rozpoczął w 1991 roku i od początku związany był z pionem kryminalnym śląskiego garnizonu. Po 22 latach nienagannej służby przełożeni docenili jego zaangażowanie w pracę na rzecz zwalczania i wykrywania przestępczości kryminalnej i w lipcu 2013 roku mianowali go Naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach. Od 2016 r. przez kolejnych 5 lat pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a w kwietniu 2021 r. awansował na pierwszego zastępcę szefa śląskich policjantów. 9 lutego 2024 r. został Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, a od 20 czerwca 2024 r. powierzono mu kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzeniem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło powitanie ze sztandarem i złożenie meldunku insp. dr. Tomaszowi Michułce przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

W kolejnej części głos zabrał insp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji: „To dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt, bo wiem, że przekazuję garnizon śląski w dobre ręce. Insp . Mariusz Krzystyniak dał się poznać jako osoba bardzo otwarta, gotowa na dialog, wsłuchująca się w potrzeby lokalnej społeczności, wsłuchująca się w potrzeby policjantów i pracowników Policji. Dziękuję za służbę w Łodzi i gratuluję powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Pan Komendant wrócił dzisiaj do domu. Wierzę, że stawi Pan czoła wszystkim wyzwaniom, które tutaj na Pana czekają i z pełnym zaangażowaniem będzie Pan pracował na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Śląska”.

Następnie Katarzyna Błaszczyk-Domańska Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała list gratulacyjny od Marka Wójcika – Wojewody Śląskiego, w którym zwrócił się do insp . Mariusza Krzystyniaka słowami: „Jestem przekonany, że Pana wizja, Pańskie wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm, które udowadniał Pan podczas służby wielokrotnie, są dla mnie gwarancją, że pod Pana kierownictwem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach będzie w dalszym ciągu efektywnie służyła mieszkańcom regionu, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Rafał Adamczyk – członek Zarządu Województwa Śląskiego odczytał list gratulacyjny Wojciecha Saługi Marszałka Województwa Śląskiego: „Jestem pewien, że znajomość specyfiki naszego regionu i bolączek, które trapią śląski garnizon Policji pozwolą Panu sprostać wszystkim zadaniom i wyzwaniom”.

Z kolei Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice pogratulował insp . Mariuszowi Krzystyniakowi powołania na to zaszczytne stanowisko i życzył dobrej oraz satysfakcjonującej służby na rzecz mieszkańców.

Insp . Mariusz Krzystyniak - nowy szef śląskiego garnizonu w swoim przemówieniu podziękował samorządowi i zaprzyjaźnionym służbom za wieloletnią współpracę i zobowiązał się, że będzie ją rozwijał. Następnie zwrócił się do policjantów: „To zaszczyt, że mogłem wrócić do tego garnizonu i spotkać się ponownie z ludźmi, na których dotychczas mogłem polegać, którzy nigdy mnie nie zawiedli i z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało. Niezależnie od czasu i okoliczności dbaliśmy o to, by naszą misję wypełniać jak najlepiej”.