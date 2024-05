Escapetruck w Lublińcu! Młodzież poznała problematykę handlu ludźmi Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj W poniedziałek 20 maja na rynku w Lublińcu pojawił się Escape Truck. Jest to pierwsza wizyta tego niezwykłego projektu z Holandii w województwie śląskim. Głównym celem, który mu przyświecał, było podniesienie świadomości na temat handlu ludźmi wśród młodzieży oraz mieszkańców Lublińca.

Escapetruck to mobilna forma edukacji, która łączy elementy gry typu escape room z ważnym przesłaniem społecznym. Tym razem tematem przewodnim był handel ludźmi – problem globalny, który dotyka miliony osób na całym świecie, w tym również w Polsce.

Młodzież z lublinieckich szkół ponadpodstawowych miała okazję uczestniczyć w interaktywnej grze, która nie tylko dostarczała emocji i zabawy, ale również edukowała i uwrażliwiała na trudne kwestie społeczne.



Przez cały dzień policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozmawiali z młodzieżą i mieszkańcami Lublińca na temat procederu handlu ludźmi. Policjanci z wydziału prewencji lublinieckiej komendy czuwali cały czas nad młodzieżą, tłumacząc i wpierając ją w trakcie wizyty w Escapetruck'u.



Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe grupy, wchodzili do wnętrza ciężarówki wspólnie z policjantem, gdzie czekała na nich seria zagadek i wyzwań związanych z tematyką handlu ludźmi. Każda zagadka wymagała współpracy, logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji.

Dzięki takiej formie nauki, młodzież mogła lepiej zrozumieć mechanizmy, jakimi posługują się handlarze ludźmi, a także dowiedzieć się, w jakich warunkach żyją i mieszkają ofiary handlarzy.

Policjanci cały czas wskazywali młodym ludziom, jak chronić siebie i innych przed tym niebezpieczeństwem.



Pomysłodawcą projektu jest holenderska fundacja Reshape przy wsparciu holenderskiej Policji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce. Do współpracy włączyła się Komenda Główna Policji i Straż Graniczna.



Wizyta Escapetruck'u w Lublińcu była możliwa dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Lublińca, a także wsparciu Komendy Głównej Policji i zaangażowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Młodzież, która wzięła udział w projekcie, była pod wrażeniem zarówno samej gry, jak i przekazanych treści. Z jednej strony musieli szybko myśleć i rozwiązywać zagadki, a z drugiej strony dowiedzieli się o procederze handlu ludźmi.



Escapetruck z Holandii kontynuuje swoją podróż po Polsce, odwiedzając kolejne miasta i edukując młodzież na temat handlu ludźmi. Policjanci mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie uda się zwiększyć świadomość społeczną i skuteczniej walczyć z tym problemem, jaki stanowi handel " żywym towarem". Wizyta w Lublińcu była pierwszym krokiem na tej drodze w województwie śląskim.



Edukacja na temat handlu ludźmi jest niezwykle ważna, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są jedną z grup najbardziej narażonych na tego rodzaju przestępstwa.