W trosce o bezpieczeństwo motocyklistów Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Jazda jednośladem jest często naszym hobby, jednak pamiętajmy, że należy korzystać z niego w pełni odpowiedzialnie. Świadome uczestnictwo motocyklisty w ruchu drogowym, to zrozumienie zagrożeń, jakie niesie za sobą jazda na dwóch kółkach. Właśnie o tych i o innych ważnych dla bezpieczeństwa kwestiach, rozmawiali z motocyklistami policjanci w czasie prowadzonych cyklicznie działań.

Wczoraj doszło do dwóch zdarzeń z udziałem kierowców jednośladów. Około 12.45, w Żywcu na ulicy Wesołej, kierujący motorowerem 75-latek, utracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego przewrócenia. W wyniku zdarzenia mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.



Do kolejnego zdarzenia doszło tuż po 14.00 w Łodygowicach na ulicy Żywieckiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący mercedesem 24-latek, wyjeżdżając z ulicy Żeromskiego na ulicę Żywiecką, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, 51-letniemu motocykliście i doprowadził do zderzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierowcy obu zdarzeń byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania.



Pamiętajmy, że najmniejszy błąd za kierownicą może kosztować życie. Szczególną uwagę powinni zachować motocykliści, których nie chronią pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, czy karoseria pojazdu. Motocyklista powinien zadbać o właściwy ubiór ze specjalnymi protektorami oraz elementami w intensywnym, dobrze widocznym dla innych kierujących kolorze. Powinien zaopatrzyć się również w dobry kask. Należy zwrócić uwagę na atesty, jakie musi posiadać taki strój.



Podróżując po zmierzchu musimy pamiętać, że ograniczona widoczność, zła nawierzchnia, czy dzikie zwierzęta wychodzące z pobocza na jezdnię, mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego tak ważne jest, aby prędkość jazdy była dostosowana do warunków panujących na drodze.



Bezpieczeństwo motocyklistów zależy także w dużej mierze od innych uczestników ruchu. Okres wiosenno-letni charakteryzuje się zwiększoną liczbą motocykli na drogach i o tym z kolei powinni pamiętać podróżujący samochodami. Przypominamy im więc zasadę "Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie". Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię - motocyklista często nie jest w stanie wykonać takich manewrów hamowania i omijania, jakie można wykonać samochodem. Świadomość taka powinna towarzyszyć każdemu kierowcy.



Policjanci dbając o bezpieczeństwo motocyklistów cyklicznie prowadzą działania, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa właśnie tej grupy uczestników ruchu drogowego. W czasie spotkań z motocyklistami rozmawiają z nimi o zagrożeniach jakie niesie za sobą jazda na dwóch kółkach, a także wręczają im odblaskowe kamizelki i inne elementy wyposażenia, które poprawiają ich bezpieczeństwo.